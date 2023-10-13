ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів і 44 артсистеми – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 1030 російських окупантів та знищили 26 танків, 44 артилерійські системи, 49 бронемашин та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 285 920 (+1030) осіб ліквідовано,
- танків - 4931 (+26) од.,
- бойових броньованих машин - 9313 (+49) од.,
- артилерійських систем - 6807 (+44) од.,
- РСЗВ - 811 од.,
- засоби ППО - 546 (+1) од.,
- літаків - 316 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5264 (+17),
- крилаті ракети - 1531 од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9203 (+33) од.,
- спеціальна техніка - 967 (+1).