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ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів і 44 артсистеми – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів і 44 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 1030 російських окупантів та знищили 26 танків, 44 артилерійські системи, 49 бронемашин та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 285 920 (+1030) осіб ліквідовано,
  • танків - 4931 (+26) од.,
  • бойових броньованих машин - 9313 (+49) од.,
  • артилерійських систем - 6807 (+44) од.,
  • РСЗВ - 811 од.,
  • засоби ППО - 546 (+1) од.,
  • літаків - 316 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5264 (+17),
  • крилаті ракети - 1531 од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9203 (+33) од.,
  • спеціальна техніка - 967 (+1).

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