Гетманцев о возможном прекращении финпомощи: Есть два плохих варианта

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что в случае прекращения финансовой помощи Запада у Украины будет только два варианта – это сокращение расходов госбюджета и эмиссия гривны, сообщает Українські Новини.

Гетменцев отмечает, что в обществе сейчас преобладают положительные настроения, а война в больших городах почти не ощущается.

"Все же видели расследование по работе в комендантский час заведения Boho. Вроде "войны нет", то есть война не чувствуется. "Все хорошо, деньги будут, армия выполнит свою функцию, все будет нормально" , - отмечает он.

В то же время ситуация с внешней финансовой поддержкой Украины является "сверхнапряженной".

"В случае, если мы не найдем средства на внешних рынках… Рынках – это условно говоря, это не о размещении наших евробондов, к сожалению, а о финансировании от наших партнеров. Если мы у них не найдем деньги, то у нас не так много выходов и все они очень плохи.

Это секвестр, то есть мы вынуждены будем сокращать все, что можно, а второе – это эмиссия, которая тоже налог на бедных, в нашем случае на всех, потому что наше население не богатеет во время войны. У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если эти суммы не будут подкреплены нашими партнерами" , – отметил Гетманцев.

Отметим, по последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд. внешнего финансирования на 2024 год. При этом два крупнейших донора Украины — Евросоюз и США — еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.