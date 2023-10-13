Гетманцев про можливе припинення фіндопомоги: Є два погані варіанти

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев розповів, що у випадку припинення фінансової допомоги Заходу в України буде лише два варіанти – це скорочення видатків держбюджету та емісія гривні, повідомляє Українські Новини.

Гетменцев відзначає, що у суспільстві нині переважають позитивні настрої, а війна у великих містах майже не відчувається.

"Всі ж бачили розслідування щодо роботи у комендантську годину закладу Boho. Ніби "війни немає", тобто війна не відчувається. "Все добре, гроші будуть, армія виконає свою функцію, все буде нормально" , – зазначає він.

Водночас ситуація із зовнішньою фінансовою підтримкою України є "наднапруженою".

"У випадку, якщо ми не знайдемо кошти на зовнішніх ринках… Ринках – це умовно кажучи, це не про розміщення наших євробондів, на жаль, а фінансування наших партнерів. Якщо ми у них не знайдемо гроші, то у нас не так багато є виходів і всі вони дуже погані.

Це секвестр, тобто ми вимушені будемо скорочувати все, що можна, а друге – це емісія, що теж податок на бідних, у нашому випадку на всіх, бо наше населення не багатшає у війну. У нас погані і дуже погані сценарії на випадок, якщо ці суми не будуть підкріплені нашими партнерами" , – зазначив Гетманцев.

Зазначимо, за останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. При цьому два найбільших донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.