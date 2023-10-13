Во Франции чеченец устроил теракт в школе, есть жертва – СМИ
Во Франции чеченец с ножом убил учителя и ранил еще двух человек в результате нападения в школе города Аррас, национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование, сообщает Европейская правда.
Нападение произошло 13 октября около 11 часов утра в средней школе Гамбетта в Аррасе.
Вероятный исполнитель преступления – 20-летний чеченец, уроженец России, сообщает телеканал. Во время своего преступления он, по меньшей мере, один раз воскликнул "Аллаху ахбар".
По информации BFM-TV, подозреваемый был бывшим учеником этой школы. Его задержала полиция. Известно, что нападавший состоял на учете нацбезопасности, сообщает полиция.
Кроме того, младший брат нападавший был задержан возле другой школы.
В результате нападения был убит учитель литературы, учитель спорта также получил ножевое ранение. Охраннику оказали помощь. Среди школьников пострадавших нет.
Телеканал BFMTV опубликовал в Х (Twitter) видео с нападающим, снятое у школы.
Позже в пятницу школу посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Национальная ассамблея Франции приостановила заседание в знак солидарности с пострадавшими.
Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".