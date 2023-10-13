У Франції чеченець влаштував теракт у школі, є жертва – ЗМІ
У Франції чеченець з ножем убив вчителя та поранив ще двох людей у результаті нападу в школі міста Аррас, національна антитерористична прокуратура почала розслідування, повідомляє Європейська правда.
Напад стався 13 жовтня близько 11 години ранку в середній школі Гамбетта в Аррасі.
Ймовірний виконавець злочину – 20-річний чеченець, уродженець Росії, повідомляє телеканал. Під час свого злочину він щонайменше один раз вигукнув "Аллаху ахбар".
За інформацією BFM-TV, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Його затримала поліція. Відомо, що нападник перебував на обліку нацбезпеки, повідомляє поліція.
Крім того, молодшого брата нападника затримали біля іншої школи.
У результаті нападу був убитий вчитель літератури, вчитель спорту також отримав ножове поранення. Охоронцю надали допомогу. Серед школярів постраждалих немає.
Телеканал BFMTV опублікував у Х (Twitter) відео із нападником, зняте біля школи.
Пізніше в п'ятницю школу відвідає президент Франції Емманюель Макрон.
Національна асамблея Франції призупинила засідання на знак солідарності з постраждалими.
Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".