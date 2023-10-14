Экспортный потенциал украинских портов уменьшился на 40% - Кубраков

С момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Одессу, передает "Радио Свобода".

"17 массированных атак с момента выхода РФ из Зернового соглашения, снижение на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тыс тонн уничтоженного зерна - это попытка РФ углубить продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от украинских продуктов" , - отметил Кубраков.

По его словам, РФ создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают как дать ощутимый отпор оккупантам. Соответственно украинская стороны смогла создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов.

"На сегодня уже 21 судно воспользовались этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира" , - подчеркнул

Кубраков добавил, что "зерновая сделка" дала возможность миру получить почти 33 млн тонн продовольствия. 60% - получили страны Африки и Азии. Хотя потребность мира гораздо больше. Украина могла обеспечить не менее 57 млн тонн, как бы россияне не сдерживали зерновой коридор.

Напомним:

Временным гуманитарным коридором в Черном море из Одесских портов уже вышли семь судов.