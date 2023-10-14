Експортний потенціал українських портів зменшився на 40% – Кубраков

З моменту виходу з "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час візиту прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Одеси.

"17 масованих атак з моменту виходу РФ з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис тонн знищеного зерна – це спроба РФ поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів", – зазначив Кубраков.

За його словами, РФ створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам. Відповідно українська сторони змогла створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден.

"На сьогодні вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу" , – наголоси

Кубраков додав, що "зернова угода" дала можливість світу отримати майже 33 млн тонн продовольства. 60% – отримали країни Африки та Азії. Хоча потреба світу набагато більша. Україна могла забезпечити щонайменше 57 млн тонн, як би росіяни не стримували зерновий коридор.

Нагадаємо:

Тимчасовим гуманітарним коридором у Чорному морі з Одеських портів вже вийшли сім суден.