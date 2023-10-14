Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк внедрил онлайн-сервис Кредитного реестра НБУ

Национальный банк внедрил онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного Кредитного реестра для физических лиц – заемщиков банков. С помощью этого сервиса физлица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас – 670 тысяч гривен). Данная услуга будет предоставляться физлицам бесплатно.

Сервис доступен круглосуточно по ссылке﻿.

Для получения информации пользователь должен авторизоваться с помощью Системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков – участников Системы. В ответ на онлайн-запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра НБУ.

Более детально о данной услуге можно прочитать на официальном сайте﻿ регулятора.

2. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компаниям «Mastercard Europe S.A.» и «Visa International Service Association» снизить размер внутригосударственных межбанковских комисий

В результате выполнения данного решения граничная межбанковская комиссия (ставка интерчейнджа), которую банки-эквайеры платежных карт выплачивают банкам-эмитентам, снизится с 0,90% до 0,70%. Об этом говорится в решении АМКУ, опубликованном на сайте﻿ учреждения. Отмечается, что данная ставка будет действовать на период войны.

Антимонопольный комитет ожидает, что это решение позволит торговым сетям сохранить действующий уровень цен для потребителя, а также будет способствовать развитию малых и средних предпринимателей и в целом экономическому развитию Украины.

3. Банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам

Сразу 14 банков на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте, и только один банк повысил ставки.

Идея Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев с 17,25 до 16,75% годовых.

Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 и 9 месяцев – с 17,75 до 17% годовых;

на 12 месяцев – с 18,25 до 17,25% годовых.

Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 18,50 до 17,50% годовых;

на 12 месяцев – с 17,50 до 17% годовых.

Кредит Днепр Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18,50 до 17% годовых.

А-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 15,50 до 15,25% годовых;

на 12 месяцев – с 15,75 до 15,35% годовых.

Таскомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 15,25 до 14,25% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 12,30 до 9% годовых;

на 6 месяцев – с 16,30 до 15,65% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15,25 до 14,65% годовых.

Укргазбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 16,25 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

Альянс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 16 до 14,50% годовых. В то же время Альянс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 16% годовых; на 6 месяцев – с 15,50 до 16,50% годовых.

Восток Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев с 15 до 14% годовых.

Кредобанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 14% годовых.

ПУМБ снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев с 15 до 14% годовых.

Правекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых: на 3 месяца – с 15 до 14% годовых; на 6 и 9 месяцев – с 13 до 12% годовых; на 12 месяцев – с 12 до 11% годовых.

Банк Пивденный снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 16,50 до 15% годовых; на 6 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 2,50 до 2% годовых; на 6 месяцев – с 2,50 до 2,25% годовых; на 12 месяцев – с 3 до 2,50% годовых.

Также Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 1,25 до 0,25% годовых; на 6 месяцев – с 1,25 до 0,50% годовых; на 12 месяцев – с 1,75 до 0,75% годовых.

4. Приватбанк разрешил снимать кредитные средства без комиссии

Приватбанк разрешил снимать кредитные средства с карт «Универсальная» и «Универсальная Gold» без комиссии в любых банкоматах на территории Украины и в кассах Приватбанка.

Впрочем, не стоит спешить радоваться: такое предложение поступило в мобильное приложение Приват24 лишь некоторым клиентам. Поэтому перед тем, как принять решение снять кредитные средства в банкомате, стоит уточнить, поступило ли такое предложение лично вам. В противном случае придется заплатить довольно существенную комиссию.

Акция от банка продлится до 31 октября 2023 года.

5. Банк Кредит Днепр обновил тарифы по своим картам

Начиная с 16 октября снятие наличных на территории Украины в кассах или банкоматах других банков с платежных карт Банка Кредит Днепр «Карта для зачисления» GREEN, SILVER,DARK будет бесплатным.