Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк запровадив онлайн-сервіс Кредитного реєстру НБУ

Національний банк впровадив онлайн-сервіс із надання інформації із власного Кредитного реєстру для фізичних осіб – позичальників банків. За допомогою цього сервісу фізособи зможуть отримати інформацію про свої кредити у банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз – 670 тисяч гривень). Дана послуга надаватиметься фізособам безкоштовно.

Сервіс доступний цілодобово за посиланням.



Для отримання інформації користувач повинен авторизуватися за допомогою Системи BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків – учасників Системи. У відповідь на онлайн запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру НБУ.

Більш детально про цю послугу можна прочитати на офіційному сайті регулятора.

2. Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компаніям Mastercard Europe SA та Visa International Service Association знизити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій.

В результаті виконання цього рішення гранична міжбанківська комісія (ставка інтерчейнджу), яку банки-еквайєри платіжних карток виплачують банкам-емітентам, знизиться з 0,90% до 0,70%. Про це йдеться у рішенні АМКУ, опублікованому на сайті установи. Зазначається, що ця ставка діятиме на період війни.

Антимонопольний комітет очікує, що це рішення дозволить торговельним мережам зберегти рівень цін, що діє, для споживача, а також сприятиме розвитку малих і середніх підприємців і в цілому економічному розвитку України.

3. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за депозитами

Відразу 14 банків минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті, і лише один банк підвищив ставки.

Ідея Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців з 17,25 до 16,75% річних.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 та 9 місяців – з 17,75 до 17% річних;

на 12 місяців – з 18,25% до 17,25% річних.

Аккордбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 18,50 до 17,50% річних;

на 12 місяців - з 17,50 до 17% річних.

Кредит Дніпро Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 18,50 до 17% річних.

А-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 15,50 до 15,25% річних;

на 12 місяців - з 15,75 до 15,35% річних.

Таскомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 15,25% до 14,25% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 14,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 16 до 15% річних.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 12,30 до 9% річних;

на 6 місяців – з 16,30 до 15,65% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15,25 до 14,65% річних.

Укргазбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 16,25 до 16% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 12 місяців – із 15 до 14,50% річних.

Альянс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 9 місяців з 16 до 14,50% річних. У той же час Альянс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 16% річних; на 6 місяців – із 15,50 до 16,50% річних.

Схід Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців з 15 до 14% річних.

Кредобанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,50 до 14% річних.

ПУМБ знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців з 15 до 14% річних.

Правекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних: на 3 місяці – з 15 до 14% річних; на 6 та 9 місяців – з 13 до 12% річних; на 12 місяців - з 12 до 11% річних.

Банк Південний знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 16,50 до 15% річних; на 6 місяців – із 16,50 до 15,50% річних.

Сенс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців: на 3 місяці – з 2,50 до 2% річних; на 6 місяців – з 2,50 до 2,25% річних; на 12 місяців – із 3 до 2,50% річних.

Також Сенс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3,6 та 12 місяців: на 3 місяці – з 1,25 до 0,25% річних; на 6 місяців – з 1,25 до 0,50% річних; на 12 місяців – з 1,75% до 0,75% річних.

4. Приватбанк дозволив знімати кредитні кошти без комісії

Приватбанк дозволив знімати кредитні кошти з карток «Універсальна» та «Універсальна Gold» без комісії у будь-яких банкоматах на території України та в касах Приватбанку.

Втім, не варто поспішати радіти: така пропозиція надійшла до мобільного додатку Приват24 лише деяким клієнтам. Тому перед тим, як ухвалити рішення зняти кредитні кошти в банкоматі, варто уточнити, чи така пропозиція надійшла особисто вам. В іншому випадку доведеться заплатити досить суттєву комісію.

Акція від банку триватиме до 31 жовтня 2023 року.

5. Банк Кредит Дніпро оновив тарифи за своїми картами

Починаючи з 16 жовтня, зняття готівки на території України в касах або банкоматах інших банків з платіжних карток Банку Кредит Дніпро «Карта для зарахування» GREEN, SILVER,DARK буде безкоштовним.