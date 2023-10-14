В Украине зафиксировали опасную новую разновидность штамма "Омикрона"
Новый штамм называют "Эрис", первые случаи болезни зафиксировали на Сумщине, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Владимира Збаражского.
По словам врача, Эрис быстро развивается и обходит иммунитет.
"Эрис вызывает гораздо большую обеспокоенность у эпидемиологов. Он отличается дополнительной мутацией шипового белка, которая позволяет ему лучше прикрепляться к клеткам дыхательных путей, быстрее распространяться и избегать иммунитета. Правда, на сегодняшний день ВОЗ оценивает риск для общественного здоровья как низкий", — говорится в сообщении.
Симптомы Эриса соответствуют известным симптомам COVID-19:
- Боль в горле.
- Лихорадка или озноб.
- Насморк.
- Одышка.
- Боль в мышцах или теле.
- Головная боль.
В областном центре контроля и профилактики болезней напомнили, что для защиты тяжелых последствий заболевания необходимо привиться и получить бустерные дозы. Особенно тем, кто приступил к серии вакцинации и не завершил ее.
По словам врачей, "Эрис" вызывает немалую обеспокоенность у эпидемиологов.