В Україні зафіксували небезпечний новий різновид штаму "Омікрону"

Новий штам називають "Еріс", перші випадки хвороби зафіксували на Сумщині, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Володимира Збаражського.

За словами лікаря, Еріс швидко розвивається та обходить імунітет.

"Еріс викликає набагато більшу занепокоєність в епідеміологів. Він відрізняється додатковою мутацією шипового білка, яка дозволяє йому краще прикріплюватися до клітин дихальних шляхів, швидше поширюватися та уникати імунітету. Щоправда, на сьогодні ВООЗ оцінює ризик для громадського здоров’я як низький" , — йдеться в повідомленні.

Симптоми Ерісу відповідають відомим симптомам COVID-19:

Біль у горлі.

Лихоманка або озноб.

Нежить.

Задишка.

Біль у м'язах або тілі.

Головний біль.

У обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадали, що для захисту тяжких наслідків захворювання необхідно зробити щеплення та отримати бустерні дози. Особливо тим, хто розпочав серію вакцинації та не завершив її.

За словами лікарів, "Еріс" викликає чималу занепокоєність в епідеміологів.