Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину ракетами, есть попадания - ОВА

В ночь на 16 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Одну ракету сбила ПВО, также зафиксировано попадание.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Одна ракета попала по территории Днепровского района.

Пять раз россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также получили повреждения пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта. Задел газопровод и 4 линии электропередач. "Без света осталось почти полторы тысячи семей" , – отметил Лысак.

В Марганецкой общине получили повреждения два дома, религиозный объект и электросети.

В результате обстрелов погибших и раненых нет.