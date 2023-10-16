Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину ракетами, є влучання – ОВА
У ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Одну ракету збила ППО, водночас зафіксовано влучання.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Одна ракета поцілила по території Дніпровського району.
П'ять разів росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії та РСЗВ "Град".
У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також зазнали ушкоджень п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач.
"Без світла залишилися майже півтори тисячі родин", – зазначив Лисак.
У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.
Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.