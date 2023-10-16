Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину ракетами, є влучання – ОВА

У ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Одну ракету збила ППО, водночас зафіксовано влучання.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Одна ракета поцілила по території Дніпровського району.

П'ять разів росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії та РСЗВ "Град".

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також зазнали ушкоджень п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. "Без світла залишилися майже півтори тисячі родин" , – зазначив Лисак.

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.