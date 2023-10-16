Байден заявил о готовности США одновременно поддерживать Украину и Израиль

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью CBS News.

По словам американского лидера, у США есть возможность делать это, и они обязаны это делать, ведь "Соединенные Штаты – это важная нация".

"Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. Истории мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?" , – отметил Байден.

Президент заявил, что обе войны преимущественно связаны с американским народом, ведь в Украине одной из его целей было не допустить, чтобы Путин, совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией.