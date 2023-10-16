Байден заявив про готовність США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

За словами американського лідера, у США є можливість робити це, і вони зобов'язані це робити, адже "Сполучені Штати – це важлива нація".

"Заради Бога, ми – Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не в світі, в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?" , – зазначив Байден.

Президент заявив, що обидві війни переважно пов'язані з американським народом, адже в Україні однією з його цілей було не допустити, щоб Путін, який скоїв воєнні злочини, не зміг окупувати незалежну країну, що межує з союзниками по НАТО і знаходиться на кордоні з Росією.