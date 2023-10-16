В секторе Газа погибли более 2700 человек

Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что 2 750 палестинцев погибли и 9 700 получили ранения в результате израильских атак на Газу, ставших следствием нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, сообщает Укринформ.

Это число на 80 человек больше, чем сообщалось вчера.

Еще 9 700 человек получили ранения в результате израильских ударов, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

В Израиле в результате нападения ХАМАС уже погибли 1 400 человек, еще 3 500 человек получили ранения.