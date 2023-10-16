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У секторі Гази загинули понад 2700 людей

У секторі Гази загинули понад 2700 людей
Фото: Israel Defense Forces

Підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що 2 750 палестинців загинули і 9 700 дістали поранення внаслідок ізраїльських атак на Газу, що стали наслідком нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Це число на 80 осіб більше, ніж повідомлялося вчора.

Ще 9 700 людей дістали поранення внаслідок ізраїльських ударів, повідомило Міністерство охорони здоров'я Гази.

В Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу вже загинули 1 400 людей, ще 3 500 осіб отримали поранення.

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