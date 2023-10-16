В Австралии оштрафовали соцсеть X более чем на $380 тысяч – причина

В Австралии Комиссия по электронной безопасности наложила штраф на платформу X Илона Маска за ненадлежащее раскрытие информации о том, как соцсеть противодействует контенту с насилием над детьми. Об этом пишет CNBC, сообщает Mezha Media.

Размер штрафа составляет более $380 тысяч. Теперь компания в течение 28 дней должна оплатить указанную сумму или предоставить информацию о борьбе с указанным контентом.

"Twitter/X публично заявил, что борьба с сексуальной эксплуатацией детей является приоритетом номер 1 для компании, но это не может быть пустыми болтовнями, мы должны видеть, что слова подкреплены реальными действиями" , – говорится в заявлении австралийского комиссара по вопросам электронной безопасности Джули Инмана Гранта.

Австралия наложила на X штраф в соответствии с законодательством о безопасности в Интернете, принятым в 2021 году. Оно требует от поставщиков онлайн-услуг отчитываться о том, как они борются с контентом, содержащим насилие над детьми. Компании могут быть привлечены к ответственности за невыполнение требования по отчетности.

Соответствующие достопримечательности австралийский офис разослал технологическим компаниям еще в феврале. В документе был перечень вопросов противодействия контенту, на которые следовало ответить. По словам комиссара, X не ответила на многие вопросы и оставила "некоторые главы полностью пустыми".