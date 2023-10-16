В Австралії оштрафували соцмережу X на понад $380 тисяч – причина

В Австралії Комісія з електронної безпеки наклала штраф на платформу X Ілона Маска за неналежне розкриття інформації про те, як соцмережа протидіє контенту з насильством над дітьми. Про це пише CNBC, повідомляє Mezha Media.

Розмір штрафу складає понад $380 тисяч. Тепер компанія продовж 28 днів має сплатити вказану суму або надати інформацію про боротьбу із зазначеним контентом.

"Twitter/X публічно заявив, що боротьба з сексуальною експлуатацією дітей є пріоритетом номер 1 для компанії, але це не може бути порожніми балачками, ми повинні бачити, що слова підкріплені реальними діями" , – йдеться в заяві австралійського комісара з питань електронної безпеки Джулі Інмана Гранта.

Австралія наклала на X штраф відповідно до законодавства про безпеку в Інтернеті, ухваленого в 2021 році. Воно вимагає від постачальників онлайн-послуг звітувати про те, як вони борються з контентом, що містить насильство над дітьми. Компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за невиконання вимоги щодо звітності.

Відповідні пам’ятки австралійський офіс розіслав технологічним компаніям ще в лютому. В документі був перелік питань про протидію контенту, на які слід було відповісти. За словами комісара, X не відповіла на багато запитань і залишила "деякі розділи повністю порожніми".