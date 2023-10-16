Выборы в Польше: подсчитали 50% голосов

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов по более чем половине округов. Об этом свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии, сообщает Европейская правда.

Согласно 51,07% избирательных участков, лидирует партия власти "Право и справедливость" (ПиС) с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" - 27,92%, "Третий путь" с 13,5% - на третьем, "Ливица" с 8,25% - на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% - на пятом.

Ранее польское агентство Ipsos обнародовало обновленные результаты опроса на парламентских выборах в Польше, подтверждающее высокие результаты оппозиционных партий и формальную победу правящей партии.

В оппозиции говорят о фактически победе, хотя формально первое место получила руководящая партия "Право и справедливость". Фактический подсчет голосов на начальном этапе.

Сообщалось, что на некоторых избирательных участках в Польше голосование затянулось до поздней ночи. Национальная избирательная комиссия предполагает, что явка 15 октября стала рекордной.