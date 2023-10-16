Вибори у Польщі: підрахували 50% голосів

У Польщі оприлюднили результати парламентських виборах з більш ніж половини округів. Про це свідчать дані Національної виборчої комісії, повідомляє Європейська правда.

Згідно з 51,07% виборчих дільниць, лідирує партія влади "Право і справедливість" (ПіС) з 38,22%, на другому місці блок "Громадянська коаліція" – 27,92%, "Третій шлях" з 13,5% – на третьому, "Лівиця" з 8,25% – на четвертому, "Конфедерація" з 7,33% – на п'ятому.

Раніше польське агентство Ipsos оприлюднило оновлені результати опитування на парламентських виборах у Польщі, яке підтверджує високі результати опозиційних партій і формальну перемогу керівної партії.

В опозиції кажуть про фактично перемогу, хоча формально перше місце отримала керівна партія "Право і справедливість". Фактичний підрахунок голосів ще на початковому етапі.

Як повідомляють, на деяких виборчих дільницях у Польщі голосування затяглося до пізньої ночі. Національна виборча комісія припускає, що явка 15 жовтня стала рекордною.