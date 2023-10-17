ВСУ ударили по аэродромам под Бердянском и Луганском, поражены 2 вертолета - Стратком

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает Украинская правда.

В заявлении Страткома говорится, что удары были успешными, но об их конкретных результатах не сообщается.

Позже Генштаб уточнил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Стоит отметить, что в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.