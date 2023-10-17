ЗСУ вдарили по аеродромах під Бердянськом та Луганськом, вражені 2 гелікоптери – Стратком

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.﻿ Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, повідомляє Українська правда.

У заяві Страткому йдеться, що удари були успішними, але про їхні конкретні результати не повідомляється.

Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня з'явилося відео з вибухами нібито у Бердянську.