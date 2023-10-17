Оккупанты запустили по Украине "Шахеды" и ракету, их уничтожило ПВО – ВСУ

В ночь на 17 октября оккупанты запустили по Украине шесть беспилотников типа Shahed и ракету Х-59 – эти воздушные цели уничтожило ПВО.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники типа "Шахед" россияне запустили из района мыса Чауда в оккупированном Крыму. Одну управляемую авиационную ракету Х-59 выпустили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении" , – сообщили в командовании.

Также зафиксировано применение россиянами двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.