Оккупанты запустили по Украине "Шахеды" и ракету, их уничтожило ПВО – ВСУ
В ночь на 17 октября оккупанты запустили по Украине шесть беспилотников типа Shahed и ракету Х-59 – эти воздушные цели уничтожило ПВО.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Беспилотники типа "Шахед" россияне запустили из района мыса Чауда в оккупированном Крыму. Одну управляемую авиационную ракету Х-59 выпустили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
"Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении", – сообщили в командовании.
Также зафиксировано применение россиянами двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.