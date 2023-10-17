Окупанти запустили по Україні "Шахеди" та ракету, їх знищила ППО – ЗСУ
У ніч на 17 жовтня окупанти запустили по Україні шість безпілотників типу Shahed та ракету Х-59 – ці повітряні цілі знищила ППО.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотники типу "Шахед" росіяни запустили з району мису Чауда в окупованому Криму. Одну керовану авіаційну ракету Х-59 випустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
"Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку", – повідомили в командуванні.
Також зафіксовано застосування росіянами двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.