Окупанти запустили по Україні "Шахеди" та ракету, їх знищила ППО – ЗСУ

У ніч на 17 жовтня окупанти запустили по Україні шість безпілотників типу Shahed та ракету Х-59 – ці повітряні цілі знищила ППО.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники типу "Шахед" росіяни запустили з району мису Чауда в окупованому Криму. Одну керовану авіаційну ракету Х-59 випустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

"Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку" , – повідомили в командуванні.

Також зафіксовано застосування росіянами двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.