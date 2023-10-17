Кандидат в спикеры Палаты представителей США не будет блокировать помощь Украине – СМИ

Издание Axios написало, что кандидат на должность спикера Палаты представителей США Джим Джордан якобы не будет блокировать голосование о помощи Украине в случае своего избрания, сообщает Лига.net.

Журналисты пишут, что четыре республиканца в Палате отказались от диалога с Джорданом, полагая, что он позволит проголосовать за объединение финансирования Украины и Израиля, если станет спикером.

Представитель Джордана заявил изданию, что все переговоры конгрессмена "сводились к поиску правильного подхода, а не к конкретным обещаниям".

"Он не собирается блокировать голосование" , — заявил один из республиканцев, беседовавший с Джорданом.

Джордан — ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник 45-го президента США Дональда Трампа. Инициатива Republicans for Ukraine, которая продвигает поддержку Украине среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану самую низкую оценку (F).

Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.