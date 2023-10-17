Кандидат у спікери Палати представників США не буде блокувати допомогу Україні – ЗМІ

Видання Axios написало, що кандидат на посаду спікера Палати представників США Джим Джордан нібито не блокуватиме голосування щодо допомоги Україні у разі свого обрання, повідомляє Ліга.net.

Журналісти пишуть, що чотири республіканці у Палаті відмовилися від діалогу з Джорданом, вважаючи, що він дозволить проголосувати за об'єднання фінансування України та Ізраїлю, якщо стане спікером.

Представник Джордана заявив, що всі переговори конгресмена "зводилися до пошуку правильного підходу, а не до конкретних обіцянок".

"Він не збирається блокувати голосування" , – заявив один із республіканців, який розмовляв із Джорданом.

Джордан – ультраправий і консервативний республіканець, а також близький союзник 45-го президента США Дональда Трампа. Ініціатива Republicans for Ukraine, яка сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Джордану найнижчу оцінку (F).

Він голосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік. Також конгресмен підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про лендліз.