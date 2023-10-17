Популярные азартные игры в Украине: что выбирают игроки?

Из года в год все больше гемблеров с удовольствием испытывают удачу в азартных играх онлайн на деньги. Это дарит положительные эмоции, позволяет увлекательно, интересно, а иногда и выгодно провести время. В статье рассмотрены самые популярные и востребованные карточные и настольные развлечения в казино онлайн, азартные игры﻿ от лучших провайдеров и их основные характеристики.

ТОП самых популярных азартных игр в Украине

Большинство любителей гемблинга предпочитают искать слоты из числа самых популярных. Это логично, поскольку такие автоматы, как правило, имеют увлекательный сюжет, красиво прорисованное оформление и, что немаловажно, отличные возможности для выигрыша.

В числе топовых азартных онлайн-игр оказались следующие лайв-развлечения:

Speed Baccarat от Evolution Gaming;

Infinite Blackjack от Evolution Gaming;

First Person Lightning Roulette от Evolution Gaming;

Что касается игр на азартных автоматах, гэмблерам больше всего полюбились PowerUP Roulette от разработчика Pragmatic Play и Sic Bo 888 от 1X2 Gaming. Каждый из них по-своему интересен и увлекателен, а значит, заслуживает того, чтобы быть протестированным на сайте одного из украинских онлайн-казино.

Speed Baccarat

Эта лайв игра имеет отдачу 91% и позволяет делать ставки от 1 до 200 кредитов. Разработчик обновил ее в начале февраля текущего года, сделав графику более живой и реалистичной, а игровые значки ярче и понятнее. Чтобы выиграть, нужно собрать сочетание карт на 9 очков. Чем ближе к заветному числу подберется пользователь, тем более щедрый джекпот его ждет.

Infinite Blackjack

Данная версия Блэк Джека появилась в 2018 году и с тех пор не сдает свои позиции в ТОПах. Одна из причин – фантастически высокий RTP 99,51% и возможность испытать удачу в большинстве легальных украинских казино, среди которых популярная площадка Cosmolot.

First Person Lightning Roulette

Этот вариант рулетки особенно полюбился игрокам за стильный, приятный глазу дизайн и, конечно же, высокую отдачу в 97,3%. Live-развлечение появилось в 2019 году, но до сих пор пользуется неизменно высоким спросом среди любителей карточных турниров. Продукт оказался настолько удачным, что даже не нуждался в дополнениях или обновлениях, поэтому провайдер Evolution Gaming последний раз вносил изменения в игру летом 2019 г.

PowerUP Roulette

Зимой прошлого года увидел свет азартный игровой автомат, являющийся очередной версией рулетки. В отличие от большинства подобных, это не игра в режиме реального времени, а слот с возможностью делать ставки и раскладывать карты, соревнуясь с программой. PowerUP Roulette имеет RTP 96,2% и дает каждому желающему шанс сорвать куш до Х8000 от суммы ставки.

Кстати, минимально можно поставить всего 0,1 кредита, а максимально – до 500 условных единиц.

Sic Bo 888

Игра Сик Бо от провайдера 1x2 Gaming появилась в игровом портфолио украинских онлайн-казино в 2018 году. Первым, кто добавил ее в каталог, был портал Fizz Slots, примеру которого вскоре последовали и другие. Sic Bo переводится с английского как «пары игральных костей» и пользуется популярностью у любителей настольных турниров. Данный автомат имеет RTP 90,36% и позволяет производить ставки на сумму от 0,1 до 50 кредитов. Последнее обновление игры вышло в конце лета 2020 года, с тех пор она неизменно «засвечивается» среди азартных топовых развлечений.

Кроме карточных и настольных игр гемблеры с удовольствием «соревнуются с однорукими бандитами», крутя барабаны и делая пруды. Игрокам особенно нравится Gates of Olympus, Sweet Bonanza и Sugar Rush от Pragmatic Play, а также Royal Coins 2 от Playson, Hell Hot 100 от студии Endorphina и многие другие аппараты с возможностью сорвать сказочно щедрый джекпот.