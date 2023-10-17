Популярні азартні ігри в Україні: що вибирають гравці?

З року в рік все більше гемблерів із задоволенням випробовують удачу в азартних іграх онлайн на гроші. Це дарує позитивні емоції, дозволяє захоплююче, цікаво, а іноді й вигідно провести час. У статті розглянуті найпопулярніші та найбільш затребувані карткові та настільні розваги в казино онлайн, азартні ігри﻿ від кращих провайдерів та їх основні характеристики.

ТОП найпопулярніших азартних ігор в Україні

Більшість любителів гемблінгу вважають за краще шукати слоти з числа найпопулярніших. Це логічно, оскільки такі автомати, як правило, мають захоплюючий сюжет, красиво промальоване оформлення і, що важливо, відмінні можливості для виграшу.

У числі топових азартних онлайн-ігор виявилися наступні лайв-розваги:

Speed Baccarat від Evolution Gaming;

Infinite Blackjack від Evolution Gaming;

First Person Lightning Roulette від Evolution Gaming;

Що до ігор на азартних автоматах, гемблерам найбільше полюбилися PowerUP Roulette від розробника Pragmatic Play і Sic Bo 888 від 1X2 Gaming. Кожен з них по-своєму цікавий і захоплюючий, а значить, заслуговує на те, щоб бути протестованим на сайті одного з українських онлайн-казино.

Speed Baccarat

Ця лайв-гра має віддачу 91% і дозволяє робити ставки від 1 до 200 кредитів. Розробник оновив її на початку лютого поточного року, зробивши графіку більш живою та реалістичною, а ігрові значки – яскравішими та зрозумілішими. Щоб виграти, потрібно зібрати поєднання карт на 9 очок. Чим ближче до заповітного числа підбереться користувач, тим щедріший джекпот його чекає.

Infinite Blackjack

Дана версія Блек Джека з'явилася в 2018 році і з тих пір не здає своїх позицій у ТОПах. Одна з причин – фантастично високий RTP 99,51% і можливість випробувати удачу в більшості легальних українських казино, серед яких популярний майданчик Cosmolot.

First Person Lightning Roulette

Цей варіант рулетки особливо полюбився гравцям за стильний, приємний для очей дизайн і, звичайно ж, високу віддачу в 97,3%. Live-розвага з'явилося в 2019 році, але й досі користується незмінно високим попитом серед любителів карткових турнірів. Продукт виявився настільки вдалим, що навіть не потребував доповнень або оновлень, тому провайдер Evolution Gaming останній раз вносив зміни в гру влітку 2019 р.

PowerUP Roulette

Взимку минулого року побачив світ азартний ігровий автомат, що є черговою версією рулетки. На відміну від більшості подібних, це не гра в режимі реального часу, а слот із можливістю робити ставки і розкладати карти, змагаючись з програмою. PowerUP Roulette має RTP 96,2% і дає кожному бажаючому шанс зірвати куш до Х8000 від суми ставки.

До слова, мінімально можна поставити всього 0,1 кредиту, а максимально – до 500 умовних одиниць.

Sic Bo 888

Гра Сік Бо від провайдера 1x2 Gaming з'явилася в ігровому портфоліо українських онлайн-казино в 2018 році. Першим, хто додав її в каталог, був портал Fizz Slots, прикладу якого незабаром послідували й інші. Sic Bo перекладається з англійської, як «пари гральних костей» і користується популярністю у любителів настільних турнірів. Даний автомат має RTP 90,36% і дозволяє робити ставки на суму від 0,1 до 50 кредитів. Останнє оновлення гри вийшло в кінці літа 2020 року, з тих пір вона незмінно «засвічується» серед топових азартних розваг.

Крім карткових і настільних ігор гемблери із задоволенням «змагаються з однорукими бандитами», крутячи барабани та роблячи ставки. Гравцям особливо подобається Gates of Olympus, Sweet Bonanza і Sugar Rush від Pragmatic Play, а також Royal Coins 2 від Playson, Hell Hot 100 від студії Endorphina та багато інших апаратів з можливістю зірвати казково щедрий джекпот.