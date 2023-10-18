Россияне обстреляли Херсонщину управляемыми авиабомбами, есть погибший - ОВА
Ночью 18 октября российские оккупанты сбросили на село Новоберислав Херсонской области 6 управляемых авиационных бомб (КАБ), погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин
Погиб 63-летний мужчина.
Также тяжело ранена женщина в Благовещенском. Есть разрушение жилья и образовательных заведений.
Для атак на Херсонщину россияне использовали три самолета Су-34.
Утром россияне снова обстреляли Херсонщину – задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.