Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами, є загиблий – ОВА
Уночі 18 жовтня російські окупанти скинули на село Новоберислав Херсонської області 6 керованих авіаційних бомб (КАБ), загинув чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Загинув 63-річний чоловік.
Також тяжко поранена жінка у Благовіщенському. Є руйнування житла та освітніх закладів.
Для атак на Херсонщину росіяни використали три літаки Су-34.
Зранку росіяни знову обстріляли Херсонщину – задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.