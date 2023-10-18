Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами, є загиблий – ОВА

Уночі 18 жовтня російські окупанти скинули на село Новоберислав Херсонської області 6 керованих авіаційних бомб (КАБ), загинув чоловік.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Загинув 63-річний чоловік.

Також тяжко поранена жінка у Благовіщенському. Є руйнування житла та освітніх закладів.

Для атак на Херсонщину росіяни використали три літаки Су-34.

Зранку росіяни знову обстріляли﻿ Херсонщину – задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.