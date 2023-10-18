Федоров объявил о запуске платежной платформы Etsy в Украине

Платежная платформа маркетплейса Etsy, который объединяет более 90 млн покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, Etsy Payments запускается в Украине. ﻿ Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Экономическая правда.

"Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции. Теперь собственный платежный интерфейс Etsy запускается в Украине" , - отметил Федоров.

Запуск Etsy Payments позволит украинцам официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и тому подобное.

Кроме того, в Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также смогут управлять всей финансовой информацией своего магазина.