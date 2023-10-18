Федоров оголосив про запуск платіжної платформи Etsy в Україні

Платіжна платформа маркетплейсу Etsy, який об'єднує понад 90 млн покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, Etsy Payments запускається в Україні. ﻿ Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Економічна правда.

"Онлайн-платформа Etsy об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні" , – зазначив Федоров.

Запуск Etsy Payments дозволить українцям офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо.

Крім того, в Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.