В Харькове из-за обстрелов проблемы со светом

В Харькове раздаются взрывы в среду, 18 октября. Российские войска прямо сейчас обстреливают город, возникли проблемы со светом, сообщает РБК-Украина.

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары по Харькову и области. "Находитесь в укрытиях!" , - написал он.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрелов есть проблемы с электричеством.

"Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения" , - отметил он.

По данным Терехова, уже зафиксирован удар по одному из районов, предварительно по Индустриальному району.

Чуть позже глава ОВА рассказал, что действительно оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова.