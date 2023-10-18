В Харькове из-за обстрелов проблемы со светом
В Харькове раздаются взрывы в среду, 18 октября. Российские войска прямо сейчас обстреливают город, возникли проблемы со светом, сообщает РБК-Украина.
Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары по Харькову и области.
"Находитесь в укрытиях!", - написал он.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрелов есть проблемы с электричеством.
"Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения", - отметил он.
По данным Терехова, уже зафиксирован удар по одному из районов, предварительно по Индустриальному району.
Чуть позже глава ОВА рассказал, что действительно оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова.
"Тип вооружения устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом. Специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора", - отметил Синегубов.