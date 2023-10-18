У Харкові через обстріли проблеми зі світлом
У Харкові лунають вибухи у середу, 18 жовтня. Російські війська прямо зараз обстрілюють місто, виникли проблеми зі світлом, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначив голова ОВА Олег Синегубов, окупанти завдають ударів по Харкову та області.
"Знаходьтеся в укриттях!" – написав він.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через обстріл є проблеми з електрикою.
"Є певні проблеми зі світлом, але служби одразу після "прильоту" розпочали роботу зі стабілізації напруги", - зазначив він.
За даними Терехова, вже зафіксовано удар по одному з районів, попередньо по Індустріальному району.
Трохи пізніше голова ОВА розповів, що справді окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова.
"Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом. Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору", - зазначив Синегубов.