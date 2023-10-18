Суд объявил приговор "беркутовцам" по делу Майдана

Святошинский районный суд Киева сегодня, 18 октября, объявил приговоры пяти бывшим "беркутовцам" по делу о расстрелах людей на улице Институтской в феврале 2014 года, когда погибли почти 50 человек, сообщает Суспільне.

Заместителю командира полка Олегу Янишевскому суд назначил пожизненное заключение. Также у него забирают все его звания.

Спецназначенцев Павла Аброскина и Сергея Зинченко приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Однако эти трое "беркутовцев" были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они находятся в РФ.

Двое других "беркутовцев", оставшихся в Украине, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко, были оправданы судом.