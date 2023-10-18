Суд оголосив вирок "беркутівцям" у справі Майдану

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 18 жовтня, оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям" у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року, коли загинули майже 50 людей, повідомляє Суспільне.

Заступнику командира полку Олегу Янішевському суд призначив довічне ув'язнення. Також у нього забирають всі його звання.

Спецпризначенців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.

Однак ці троє "беркутівців" були звільненні з-під варти в грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони перебувають у РФ.

Двоє інших "беркутівців", які залишились в Україні, а саме Сергій Тамтура й Олександр Марінченко, були виправдані судом.