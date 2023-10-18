Глава МИД РФ приехал в КНДР для подготовки визита Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян, где проведет переговоры по подготовке визита российского диктатора Владимира Путина в КНДР. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap, сообщает Укринформ.

В Северную Корею Лавров прибыл из Пекина после 3-го Форума международного сотрудничества Шелкового пути, на который он сопровождал Путина.

Двухдневный визит Лаврова происходит через месяц после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ина на российский Дальний Восток, во время которой он, среди прочего, пригласил Путина в Пхеньян.

После визита Северная Корея и Россия резко активизировали взаимодействие, а Соединенные Штаты и другие западные страны сообщают о поставках северокорейского оружия в Россию для использования в войне против Украины.

Пхеньян и Москва отрицают соглашение об оружии и заявляют, что обвинения Запада не основываются на доказательствах.

В понедельник британский Королевский институт объединенных служб RUSI обнародовал десятки коммерческих спутниковых снимков с четкими изображениями двух российских кораблей, которые совершали многочисленные рейсы между Россией и Северной Кореей.

По данным RUSI, эти суда с августа перевезли несколько сотен контейнеров в порт в Северной Корее и из него в Россию. Хотя по спутниковым изображениям невозможно установить, какой груз перевозили корабли, контейнеры идентичного размера и цвета позже были доставлены на российский склад боеприпасов вблизи границы с Украиной.

Издание напоминает, что Северная Корея находится под жесткими санкциями из-за ее программы создания ракетного и ядерного оружия, а резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в то время при поддержке России, запрещают военное сотрудничество с Пхеньяном, включая продажу или покупку боеприпасов.

В последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого он бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.