Очільник МЗС РФ приїхав до КНДР для підготовки візиту Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Пхеньяна, де проведе переговори для підготовки візиту російського диктатора Володимира Путіна до КНДР. Про це пише південнокорейське видання Yonhap, повідомляє Укрінформ.

До Північної Кореї Лавров прибув із Пекіна після 3-го Форуму міжнародного співробітництва Шовкового шляху, на який він супроводжував Путіна.

Дводенний візит Лаврова відбувається через місяць після поїздки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на російський Далекий Схід, під час якої він, серед іншого, запросив Путіна до Пхеньяна.

Після цього візиту Північна Корея і Росія різко активізували взаємодію, а Сполучені Штати та інші західні країни повідомляють про постачання північнокорейської зброї до Росії для використання у війні проти України.

Пхеньян і Москва заперечують угоду про зброю і заявляють, що звинувачення Заходу не ґрунтуються на доказах.

Водночас у понеділок британський Королівський інститут об’єднаних служб RUSI оприлюднив десятки комерційних супутникових знімків із чіткими зображеннями двох російських кораблів, які здійснювали численні рейси між Росією і Північною Кореєю.

За даними RUSI, ці судна від серпня перевезли кілька сотень контейнерів до порту в Північній Кореї та з нього до Росії. Хоча за супутниковими зображеннями неможливо встановити, який вантаж перевозили кораблі, контейнери ідентичного розміру та кольору пізніше були доставлені на великий російський склад боєприпасів поблизу кордону з Україною.

Видання нагадує, що Північна Корея перебуває під жорсткими санкціями через її програму створення ракетної і ядерної зброї, а резолюції Ради Безпеки ООН, ухвалені на той час за підтримки Росії, забороняють військову співпрацю з Пхеньяном, у тому числі продаж чи купівлю боєприпасів.

Востаннє Лавров приїжджав до КНДР наприкінці травня 2018 року, до цього він бував у Пхеньяні у 2009-му та 2004 роках.