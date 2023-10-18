Оккупанты могут направить удары "Кинжалов" на порты – Гуменюк

В Черном море пока не наблюдается активность российской авиации, способной наносить удары аэродинамическими ракетами "Кинжал". Однако нельзя исключать, что РФ может перенаправить ракетные удары на украинские порты, сообщает Укринформ.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос об усилении обучения российских пилотов на МиГах в воздушном пространстве над Черным морем.

Она отмечала, что ВСУ пока не наблюдают "чрезвычайную активность" российской стратегической авиации в Черном море. В то же время Гуменюк не исключила, что россияне могут использовать такие маневры для "переориентации угрозы" применения "Кинжалов" на другие регионы.