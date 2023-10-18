Окупанти можуть спрямувати удари "Кинджалів" на порти – Гуменюк

У Чорному морі поки що не спостерігається активність російської авіації, яка здатна завдавати ударів аеродинамічними ракетами "Кинджал". Однак не можна виключати, що РФ може переспрямувати ракетні удари на українські порти, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання щодо посилення навчання російських пілотів на МіГах у повітряному просторі над Чорним морем.

Вона зазначала, що ЗСУ поки не спостерігають "надзвичайної активності" російської стратегічної авіації у Чорному морі. Водночас Гуменюк не виключила, що росіяни можуть використати такі маневри для "переорієнтування загрози" застосування "Кинджалів" на інші регіони.