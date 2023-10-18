В Сербии отменили показ фильма о Мариуполе из-за радикалов

В культурном центре сербского города Лазаревац отменили показ документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Независимая ассоциация журналистов Сербии осудила этот шаг, сообщает Европейская правда.

"Независимая ассоциация журналистов Сербии осуждает давление Сербской радикальной партии на Центр культуры Лазареваца, которое привело к запрету показа документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" на фестивале Beldocs в Лазареваце.

Общественности должно быть понятно, что мера, запрещающая распространение кинематографического произведения или информации, может быть применена только компетентным судом по представлению прокурора" , – говорится в заявлении.

За день до запланированного на 11 октября показа Сербская радикальная партия опубликовала на своем сайте заявление, в котором "призывает руководство муниципалитета города Лазаревац и Культурного центра Лазаревац отменить промоцию фильма украинского журналиста Мстислава Чернова и обращается к компетентным органам с просьбой не допустить промоцию этого фильма в любом месте Сербии".

Поскольку радикалы, по их словам, поддерживают Российскую Федерацию, они обеспокоены "продвижением этого крайне антироссийского пропагандистского фильма режима из Киева" и интересуются, кто финансирует показ фильма, поскольку вход на показ свободный.

После этого показ фильма отменили. Организаторы фестиваля Beldocs заявили, что не стоят за этим решением и что они сделают все возможное, чтобы показать этот фильм как можно быстрее.

Фильм рассказывает о команде украинских журналистов, которые находились в Мариуполе накануне российского вторжения в Украину. Во время осады и штурма они являются единственной международной журналистской группой, которая осталась фиксировать зверства войны и передавать отснятый материал.

"Независимая ассоциация сербских журналистов считает поражением то, что Культурный центр Лазаревац поддался давлению маргинальной политической группы и решил снять из своего репертуара фильм, который без проблем был показан на предыдущем фестивале Beldocs в мае этого года" , – говорится в заявлении.