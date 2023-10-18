У Сербії скасували показ фільму про Маріуполь через радикалів

У культурному центрі сербського міста Лазаревац скасували показ документального фільму українського журналіста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Незалежна асоціація журналістів Сербії засудила цей крок, повідомляє Європейська правда.

"Незалежна асоціація журналістів Сербії засуджує тиск Сербської радикальної партії на Центр культури Лазареваца, який призвів до заборони показу документального фільму українського журналіста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" на фестивалі Beldocs у Лазареваці.

Громадськості має бути зрозуміло, що захід, який забороняє розповсюдження кінематографічного твору або інформації, може бути застосований лише компетентним судом за поданням прокурора" , – йдеться у заяві.

За день до запланованого на 11 жовтня показу Сербська радикальна партія опублікувала на своєму сайті заяву, в якій "закликає керівництво муніципалітету міста Лазаревац і Культурного центру Лазаревац скасувати промоцію фільму українського журналіста Мстислава Чернова і звертається до компетентних органів з проханням не допустити промоцію цього фільму в будь-якому місці Сербії".

Оскільки радикали, за їхніми словами, підтримують Російську Федерацію, вони занепокоєні "просуванням цього вкрай антиросійського пропагандистського фільму режиму з Києва" і цікавляться, хто фінансує показ фільму, оскільки вхід на показ вільний.

Після цього показ фільму скасували. Організатори фестивалю Beldocs заявили, що не стоять за цим рішенням і що вони зроблять все можливе, щоб показати цей фільм якнайшвидше.

Фільм розповідає про команду українських журналістів, які перебували у Маріуполі напередодні російського вторгнення в Україну. Під час облоги та штурму вони є єдиною міжнародною журналістською групою, яка залишилася фіксувати звірства війни та передавати відзнятий матеріал.

"Незалежна асоціація сербських журналістів вважає поразкою те, що Культурний центр Лазаревац піддався тиску маргінальної політичної групи і вирішив зняти зі свого репертуару фільм, який без проблем був показаний на попередньому фестивалі Beldocs у травні цього року" , – йдеться у заяві.