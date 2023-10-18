Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до четырех

Ночью 18 октября, всего за 15 минут – с 01:33 до 01:48, российские войска нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Один из ударов пришелся по многоэтажному зданию в центральной части города. Частично разрушены восемь квартир в двух подъездах.

Число людей, чья жизнь оборвалась в результате ночной террористической атаки РФ, увеличилось до четырех.

"В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и выдержки пережить такое страшное горе" , – сообщил Куртев.

Как писала "ДС", за прошедшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.