Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до чотирьох

Вночі 18 жовтня, всього за 15 хвилин – із 01:33 до 01:48, російські війська завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Один з ударів прийшовся по багатоповерховому будинку в центральній частині міста. Частково зруйновано вісім квартир у двох під’їздах.

Кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки РФ, збільшилася до чотирьох.

"В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сил і витримки пережити таке страшне горе" , – повідомив Куртєв.

Як писала "ДС", минулої доби росіяни завдали 3 ракетні та 35 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.