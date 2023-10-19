Под Кривым Рогом ПВО сбила ракету – Днепропетровская ОВА

Ночью 19 октября в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской ОВА сообщили, что над Криворожским районом Силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом говорится в сообщении председателя ОВА Сергея Лисака.

Также ночью оккупанты обстреливали Никопольский район. Дважды попали по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской.

"В общей сложности на территорию района прилетело почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой ущерб они причинили - выясняют спасатели. Идет обследование пораженной местности" , - говорится в сообщении.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Поздним вечером россияне ударили по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте. Люди не пострадали.