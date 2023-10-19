Під Кривим Рогом ППО збила ракету – Дніпропетровська ОВА

Вночі 19 жовтня у Кривому Розі було чутно вибухи. В Дніпропетровській ОВА повідомили, що над Криворізьким районом Сили ППО збили російську ракету.

Про це йдеться﻿ в дописі голови ОВА Сергія Лисака.

Також вночі окупанти обстрілювали Нікопольський район. Двічі поцілили по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

"Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості" , – йдеться в повідомленні.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Пізно ввечері росіяни вдарили по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені.