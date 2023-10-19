Акции Netflix выросли на 12% из-за увеличения подписчиков

Акции Netflix подскочили более чем на 12%, поскольку компания по итогам квартала отчиталась об увеличении количества подписчиков вызванное усилиями по прекращению обмена паролями и интересом к тарифному плану с новым уровнем поддержки рекламы, сообщает Экономическая правда.

Согласно оценкам Street Account, стриминговый гигант добавил 8,76 миллиона подписчиков по всему миру в течение квартала, что превысило 5,49 млн, которые ожидали на Уолл-стрит. Это самый большой квартальный чистый прирост для компании с тех пор, как она добавила 10,1 миллиона подписчиков во втором квартале 2020 года, когда ограничения из-за Covid заставили людей сидеть дома.

При этом распределенная прибыль компании составила 3,73 долл на акцию - это выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит - 3,49 долл, по данным LSEG, ранее известной как Refinitiv.

Компания также отчиталась о выручке, равной ожиданиям Уолл-стрит, - 8,54 млрд долл. Общее количество подписчиков составило 247,15 млн против прогноза Уолл-стрит в 243,88 млн.

Netflix сообщила, что количество подписчиков на тарифные планы с поддержкой рекламы выросло почти на 70% по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания также заявила, что сохранит цены для тарифа с поддержкой рекламы в США на уровне 6,99 долл в месяц, тогда как цены на базовые и премиальные услуги вырастут.

Так, базовый план Netflix теперь будет стоить 11,99 долл (ранее - 9,99 долл), а премиальный тариф - 22,99 долл в месяц (19,99 долл). Стандартный тарифный план Netflix останется на уровне 15,49 долл в месяц. Рост цен происходит по мере того, как компания стремится повысить свою прибыльность и справиться с более высокими производственными затратами, пишет CNBC.