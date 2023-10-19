Акції Netflix зросли на 12% через збільшення підписників

Акції Netflix підскочили більш ніж на 12%, оскільки компанія за підсумками кварталу прозвітувала про збільшення кількості підписників викликане зусиллями з припинення обміну паролями та інтересом до тарифного плану з новим рівнем підтримки реклами, повідомляє Економічна правда.

Згідно з оцінками Street Account, стримінговий гігант додав 8,76 мільйона підписників по всьому світу протягом кварталу, що перевищило 5,49 млн, які очікували на Уолл-стріт. Це найбільший квартальний чистий приріст для компанії відтоді, як вона додала 10,1 мільйона підписників у другому кварталі 2020 року, коли обмеження через Covid змусили людей сидіти вдома.

При цьому розподілений прибуток компанії становив 3,73 дол на акцію - це вище за очікування аналітиків Волл-стріт - 3,49 дол, за даними LSEG, раніше відомої як Refinitiv.

Компанія також прозвітувала про виручку, що дорівнює очікуванням Волл-стріт, - 8,54 млрд дол. Загальна кількість підписників становила 247,15 млн проти прогнозу Уолл-стріт у 243,88 млн.

Netflix повідомила, що кількість підписників на тарифні плани з підтримкою реклами зросла майже на 70% порівняно з попереднім кварталом.

Компанія також заявила, що збереже ціни для тарифу з підтримкою реклами в США на рівні 6,99 дол на місяць, тоді як ціни на базові та преміальні послуги зростуть.

Так, базовий план Netflix тепер коштуватиме 11,99 дол (раніше - 9,99 дол), а преміальний тариф - 22,99 дол на місяць (19,99 дол). Стандартний тарифний план Netflix залишиться на рівні 15,49 дол на місяць. Зростання цін відбувається в міру того, як компанія прагне підвищити свою прибутковість і впоратися з більш високими виробничими витратами, пише CNBC.