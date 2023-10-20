Байден сравнил Путина и ХАМАС: Имеют общую цель

Президент США Джо Байден в своем обращении осудил действия ХАМАС и президента России Владимира Путина в своей речи в четверг вечером в Овальном кабинете, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы, сообщает Украинская правда.

"Хамас и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию" , – сказал американский президент.

По словам Байдена, когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии:

"Они продолжают действовать и цена угрозы для Америки и всего мира продолжает расти. Если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной только Украиной".

Напомним, в обращении Байден также сказал﻿, что пришлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.